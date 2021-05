JG Jéssica Gotlib

Diferente de outros ex-participantes do reality, Juliette demonstrou ter a música nacional como principal referência, indo de ícones como Chico César e Alceu Valença, a bandas jovens como Francisco el Hombre - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A paraibana Juliette Freire parece ser daquele tipo de pessoa que não decepciona quando o assunto é mostrar novos talentos. Advogada, maquiadora e, agora, milionária, ela pode se tornar, em breve, a mais nova cantora profissional do Brasil. É que, ainda durante o BBB21, a moça soltou a voz e impressionou muita gente — dentro e fora da casa.

Mas, e aí, Juliette vai virar mesmo cantora? A resposta dela é: pode ser que sim. “Eu estou me achando. O povo disse que sou cantora, eu estou acreditando. Se for para ser cantora, estou dentro”, disse em entrevista ao programa Bate-Papo BBB. Apesar disso, a nova milionária diz que nunca se viu como tal. “Sempre gostei muito de música, mas não como profissão, como amor”, argumentou.

Na mesma conversa, Juliette também declarou que a cantoria na casa mais vigiada do Brasil era uma válvula de escape, não uma performance. “Era pra fugir do caos, do que estava sentindo, pra relaxar, lembrar das raízes. Não tinha pretensão, nem acho que sou cantora. Tenho muita a estudar, aprender”, confessou.

Apoio geral e, aparentemente, irrestrito

Apesar da modéstia, não foram só os cactos e demais fãs do reality show que viram uma terceira profissão no futuro da ex-sister. Muitos artistas profissionais deram apoio para que ela invista no ramo da música.

Um dos primeiros hits na voz de Juliette durante o BBB21 foi Deus me proteja, do conterrâneo dela Chico César. Logo que foi interpretada no programa, a música entrou nas paradas de sucesso dos aplicativos e Chico compartilhou um vídeo no Instagram em que agradece o retorno do sucesso da canção.

“Muito obrigado por espalhar Deus me proteja para o Brasil inteiro e, na hora que você sair, independente da condição que você sair, se você quiser gravá-la comigo ou gravá-la sozinha fique à vontade. Tem muita gente aqui fora querendo gravar, eu estou dando uma seguradinha porque eu estou vendo que tem muita gente querendo ouvir você cantar essa música e vai ser muito lindo e muito legítimo que você grave e cante. Se assim você quiser”, convidou o artista em vídeo enviado para o Mais você.

Quem também "intimou" a participante a comparecer no palco foi o cantor Luan Santana. Durante uma entrada no programa A eliminação Multishow, ele disparou: “Ju, eu tenho uma música nova que se chama Morena (...) e vai ser minha próxima música de trabalho. Eu esperei esse momento para te chamar para ser a minha morena, do meu videoclipe”.

E emendou também um segundo convite em nome da gravadora Sony Music, com a qual tem contrato. “Hoje eu estava falando com o Paulo Junqueira, que é o presidente da Sony, e a gente ama ouvir você cantar. Ele falou ‘cara, já que você vai falar com ela, diz que as portas da Sony estão abertas’. Eu fui incumbido dessa tarefa”, falou.

Depois dos gritos de "aceita" no mesmo programa, Juliette respondeu apenas que tem "que estudar só um pouquinho. Eu ainda não tenho tanta segurança, mas amo cantar e talvez eu queira". Além de Luan Santana e Chico César, Carlinhos Brown, Maria Gadu, Wesley Safadão e diversos outros músicos manifestaram apoio à advogada e maquiadora. Resta ao público esperar.