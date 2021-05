Selena Gomez dá indício de que novo álbum está a caminho

CB Correio Braziliense

Comentários da cantora na rede indicam a possibilidade de um novo trabalho - (crédito: Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

Em março deste ano, Selena Gomez lançou o EP Revelación totalmente em espanhol. Agora, os fãs da cantora especulam que um novo álbum está a caminho após a publicação realizada no Instagram. No post, Selena aparece usando uma pulseira escrita "SG3", que significa Selena Gomez 3, apelido dos fãs para o futuro novo álbum da artista.

Os fãs começaram a fazer a contagem de álbuns de Selena Gomez a partir do momento em que ela encerrou o contrato com a Hollywood Records, gravadora que faz parte da Disney Music Group, em 2014, e parou de trabalhar com a banda The scene. Assim, os fãs e a cantora consideram o álbum Revival, de 2015, como o primeiro da carreira solo.

Selena Gomez lançou o álbum Rare em 2020 e chegou a pensar em aposentadoria por sentir que não estava sendo respeitada, de acordo com entrevista à Vogue. "Em vários momentos, pensei: 'Qual é o ponto? Por que continuo fazendo isso?' Com Lose you to love me, senti que foi a melhor música que lancei, e para algumas pessoas ainda não era o suficiente", revelou a cantora na entrevista.

Entretanto, Selena afirmou que continuaria a fazer música. "Acredito que há muitas pessoas que gostam da minha música, e por isso, sou muito grata, mas acredito que da próxima vez que fizer um álbum será diferente. Quero tentar uma última vez antes de me aposentar da música", concluiu a artista.