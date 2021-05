Gil, do BBB21, revela que já beijou na boca após o reality

PU Portal UAI

(crédito: Reprodução/Instagram)

Gilberto Nogueira diz que já beijou na boca após o fim do BBB21. Em um bate-papo no GShow, Gil deu detalhes sobre a 'cachorrada', contando que seguiu todos os protocolos de cuidados contra o coronavírus.

"A pessoa fez dois testes PCR, mandou a foto que estava negativo, tudo direitinho conforme os protocolos. Aí teve beijinho. Tem um crush meu, só que está muito difícil de encontrar essa 'bênção'. Eu estava necessitado, foi só um momento".



Entretanto, ele revelou que a sua relação com a pessoa que beijou é somente de amizade. “Não é amor, não. Foi só alegria. Sabe como eu sou, né? Meu coração cabe várias pessoas... Se um dia eu estiver namorando, vou só namorar. Mas, por enquanto, me dá um PCR negativo que a gente conversa”, afirmou.

O ex-BBB mandou um “recado” e pediu que seu crush não ficar triste. “Meu crush, saiba que eu também quero muito você. Não vai mudar nossa relação. A gente ainda vai se conectar. Não troquei. Foi só um momento de distância, quatro da tarde, rapidinho, um beijinho”, revelou.



Vale destacar que Gilberto e Lucas Penteado protagonizaram o primeiro beijo gay da história do Big Brother Brasil.



Durante o bate-papo, o economista disse que não vai ser mais possível morar com Sarah Andrade em São Paulo, como os dois estavam planejando. A brasiliense, após ironizar a pandemia no reality, está ajudando vítimas da doença.



Por conta da contratação do economista com a TV Globo, para integrar o Encontro com Fátima Bernardes, Gil do Vigor irá morar no Rio de Janeiro. No entanto, ele afirma que irá estudar e concluir seu PhD fora do país.



"Estou esperando só eles me mandarem um lugar para morar. Estou muito feliz. Sarah super entende. Queria muito, eu amo, mas a gente não pode perder oportunidade, né? Ela tem meu amor, meu coração".