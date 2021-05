MTV Movie & TV Awards: Confira os vencedores e momentos marcantes

CB Correio Braziliense

Primeira parte do MTV Movie & TV Awards 2021 ocorreu no domingo (16/5) e segunda parte será nesta segunda-feira (17/5) - (crédito: Reprodução/MTV)

Transmitida anualmente pela MTV, a edição edição de 2021 do MTV Movie & TV Award teve um formato diferente: a primeira parte da premiação foi realizada no domingo (16/5) e a última será apresentada nesta segunda-feira (17/5). Transmitida do Hollywood Palladium, em Los Angeles, o evento contou com a apresentação da atriz e comediante Leslie Jones. No domingo, a celebração foi dedicada aos filmes, séries e musicais que mais se destacaram no último ano.

A série da Marvel WandaVision se destacou pela quantidade de indicações, que foram cinco, e levou quatro prêmios, incluindo o de melhor série e o de melhor performance em série para a protagonista, a atriz Elizabeth Olsen. Falcão e o Soldado Invernal, também da Marvel, ganhou as duas categorias que disputava: Melhor herói e melhor dupla.

Além disso, o ator Chadwick Boseman, que morreu em agosto de 2020,levou o prêmio de melhor performance em filme pela atuação em A voz suprema do blues. As aguardadas produções Viúva Negra e Loki também ganharam novos teasers exclusivos. Confira:







O destaque foi Para todos os garotos: Agora e para sempre, que ganhou o prêmio de melhor filme. A atriz Scarlett Johansson, conhecida pelo papel de Viúva Negra, recebeu o prêmio da geração, homenagem que foi dada anteriormente a nomes como Tom Cruise e Dwayne "The Rock" Johnson.

Scarlett Johansson realizou um discurso a distância e aproveitou para exaltar os colegas de trabalho, além de agradecer os fãs. "Obrigada por caminharem comigo e apoiarem a minha carreira ao longo dos anos, para que eu possa ter a sorte de perseguir o trabalho que é a minha paixão. Eu não poderia fazer isso sem o seu apoio contínuo, por isso é tão importante para mim", disse a atriz. No fim do discurso, o ator e marido de Scarlett, Colin Jost, fez uma pegadinha em que jogou um pote de slime na cabeça da esposa. Confira o momento:

Well deserved Congratulations to our 2021 #MTVAwards Generation Award recipient, Scarlett Johansson! pic.twitter.com/x2c22nJw9R — Movie & TV Awards (@MTVAwards) May 17, 2021

O MTV Movie & TV Awards é conhecido pelas categorias descontraídas, como melhor beijo e melhor briga. Na categoria de melhor beijo, o prêmio foi dado ao casal interpretado por Chase Stokes e Madelyn Cline, da série Outer Banks. Durante o discurso, os dois deram um beijo no palco:

Confira os vencedores:

Melhor Filme

Borat: Fita de cinema seguinte

Judas e o Messias negro

Bela vingança

Soul

Para todos os garotos: Agora e para sempre (Vencedor)

Melhor Série

Bridgerton

Cobra Kai

Emily em Paris

The boys

WandaVision (Vencedor)

Melhor Performance em Filme

Carey Mulligan, por Bela vingança

Chadwick Boseman, por A voz suprema do blues (Vencedor)

Daniel Kaluuya, por Judas e o Messias negro

Sacha Baron Cohen, por Os 7 de Chicago

Zendaya, por Malcolm & Marie

Melhor Performance em Série

Anya Taylor-Joy, por O gambito da rainha

Elizabeth Olsen, por WandaVision (Vencedor)

Elliot Page, por The umbrella academy

Emma Corrin, por The crown

Michaela Coel, por I may destroy you

Melhor Herói

Anthony Mackie, por Falcão e o Soldado Invernal (Vencedor)

Gal Gadot, por Mulher-Maravilha 1984

Jack Quaid, por The boys

Pedro Pascal, por The mandalorian

Teyonah Parris, por WandaVision

Melhor Beijo

Chase Stokes & Madelyn Cline, por Outer Banks (Vencedor)

Jodie Comer & Sandra Oh, por Killing Eve

Lily Collins & Lucas Bravo, por Emily em Paris

Maitreyi Ramakrishnan & Jaren Lewison, por Eu nunca…

Regé-Jean Page & Phoebe Dynevor, por Bridgerton

Melhor Performance Cômica

Annie Murphy, por Schitt’s creek

Eric Andre, por Bad trip

Issa Rae, por Insecure

Jason Sudeikis, por Ted Lasso

Leslie Jones, por Um príncipe em Nova York 2 (Vencedor)

Melhor Vilão

Aya Cash, por The boys

Ewan McGregor, por Aves de rapina: Arlequina e sua emancipação fantabulosa

Giancarlo Esposito, por The mandalorian

Kathryn Hahn, por WandaVision (Vencedor)

Nicholas Hoult, por The great

Melhor Performance de Ator/Atriz Revelação

Antonia Gentry, por Ginny & Georgia

Ashley Park, por Emily em Paris

Maria Bakalova, por Borat: Fita de cinema seguinte

Paul Mescal, por Normal people

Regé-Jean Page, por Bridgerton (Vencedor)

Melhor Luta

Aves de rapina: Arlequina e sua emancipação fantabulosa

Cobra Kai

The boys

WandaVision (Vencedor)

Liga da Justiça

Performance Mais Assustadora

Elisabeth Moss, por O homem invisível

Jurnee Smollett, por Lovecraft country

Simona Brown, por Por trás de seus olhos

Victoria Pedretti, por A maldição da mansão Bly (Vencedor)

Vince Vaughn, por Freaky

Melhor Dupla

Star (Kristen Wiig) & Barb (Annie Mumolo), de Barb & Star go to Vista Del Mar

Falcão (Anthony Mackie) & Soldado Invernal (Sebastian Stan), de Falcão e o Soldado Invernal (Vencedor)

Din Djarin (Pedro Pascal) & Grogu, de The mandalorian

Emily Cooper (Lily Collins) & Mindy Chen (Ashley Park), de Emily em Paris

Borat Sagdiyev (Sacha Baron Cohen) & Tutar Sagdiyev (Maria Bakalova), de Borat: Fita de cinema seguinte