Montagem em foto de Thales Bretas com Paulo Gustavo emociona fãs

VO Victória Olímpio

(crédito: Kamila e Diego Fotografia/Instagram/Reprodução)

Uma montagem incluindo Paulo Gustavo em foto de Thales Bretas com os filhos emocionou a todos nas redes sociais. O marido do comediante havia postado uma foto caminhando com os dois filhos, Romeu e Gael, até que dois fotógrafos decidiram compartilhar a imagem que haviam criado.

"O Thales Bretas, esposo do Paulo Gustavo, postou essa foto, e um dos filhos estava com a mãozinha pro alto, como se estivesse segurando a mão de alguém. Não resistimos e fizemos essa montagem em homenagem. Eterno Paulo Gustavo!", escreveram na legenda da publicação.

Nesta segunda-feira (17/5), a mãe de Paulo Gustavo, Dea Lúcia, também usou as redes sociais para homenagear o ator e compartilhar uma mensagem na data que é comemorado o Dia Internacional Contra a Homofobia: "Homofobia é crime, corrupção mata. Amor alheio não é da conta de ninguém. Discurso de ódio é da conta de todos".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Dea Amaral (@dealucia66)

O ator morreu em 4 de maio após complicações devido a covid-19. O caso foi se agravando e o ator teve de fazer um tratamento alternativo de oxigenação por membrana extracorpórea (Ecmo), uma espécie de "pulmão artificial" usado em casos de pneumonia grave.