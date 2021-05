Mc Brinquedo tatua rosto de Mc Kevin nas costas como homenagem

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

As homenagens a Mc Kevin continuam. Essa foi a vez de Mc Brinquedo prestar tributo ao amigo de longa data. O funkeiro tatuou nas costas o rosto de Kevin. Brinquedo postou a tatuagem nas redes sociais, na madrugada desta quarta-feira (19/5), com a legenda: “Amanhã termino, ESQUECE”.

Mc Kevin morreu no último domingo ao cair do quinto andar de um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A morte do cantor ainda está sob investigação, mas a suspeita é de que foi um acidente.

Os dois Mcs eram muito próximos e deram os primeiros passos no funk na mesma época. Desde a morte de Mc Kevin, Brinquedo arquivou todas as fotos da conta do Instagram e está usando perfil apenas para homenagear o amigo, com fotos dos dois juntos e artes com o rosto de Kevin.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC KEVIN (@mcbrinquedo)

“Impossível acreditar que nunca mais vou receber um aperto de mão com beijo no rosto. Quem vai me motivar irmão? Quem ? Que aperto no coração, que saudade, porque você? Não não Não”, escreveu Mc Brinquedo na mesma rede social horas antes da postagem da tatuagem. “Eu vou te amar para sempre, ninguém vai esquecer de você em todos os dias da faça da terra até eu ir morar com você”, completou.

“Eu te amo, só queria meu amigo aqui”, postou ainda mais recentemente o Mc. Ele também trocou a foto de perfil por uma de Kevin e escreveu na descrição do próprio perfil “Mc Kevin”, logo abaixo do próprio nome. Nos stories ele vem escrevendo textos sobre o amigo, postando fotos e prints de conversas entre os dois.