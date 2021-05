Missa de sétimo dia da atriz Eva Wilma será transmitida ao vivo

VO Victória Olímpio

(crédito: Joao Caldas/Divulgação)

A missa de sétimo dia da atriz Eva Wilma será realizada nesta sexta-feira (21/5) e terá transmissão ao vivo nas redes sociais para que os fãs também possam acompanhar. O convite foi feito pelas redes sociais da artista e informa que a celebração será realizada às 13h15. A missa será na Paróquia Nossa Senhora do Brasil, em São Paulo, e a transmissão será via canal da igreja no YouTube e perfil no Instagram.

Eva morreu aos 87 anos após um câncer no ovário que se espalhou pelo corpo e causou uma insuficiência respiratória. A atriz tinha dado entrada no hospital para o tratamento para problemas cardíacos e renais e ficou internada por um mês antes de falecer.

Nas redes sociais, fãs e famosos confirmaram a presença para assistir à celebração e ter a oportunidade de se despedir da "dama do teatro brasileiro". "Irei acompanhar e rezar por esta fera da dramaturgia que nos deixou para ir a um lugar melhor! Aqui é somente uma passagem", "Deixo aqui meu carinho pra essa diva da tv brasileira" e "Oh meu Deus já perdemos tantos talentos , impossível esquecer quem um dia nós fizeram rir ou chorar" foram alguns dos comentários de seguidores da atriz.