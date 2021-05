"Tipo Gin", de Kevin O Chris se mantém no ranking das mais tocadas

VO Victória Olímpio

(crédito: João Maia/Divulgação)

O cantor Kevin O Chris ganhou destaque nos rankings das plataformas digitais após lançamento da música Tipo gin, que se mantém no top 5 das faixas mais tocadas por dia. No Tik Tok Brasil, ela é a faixa mais reproduzida nos desafios há quase um mês. O artista é um dos principais nomes do movimento 150bpm e acumula mais de um bilhão de streamings.

O cantor também é um fenômeno em território internacional. Em Portugal, a faixa ocupa os primeiros lugares do Spotify e também é a mais escutada no iTunes, além de garantir espaço na lista mais cobiçada pelos artistas da música: O top 200 global do Spotify.

Lançado há cinco semanas, o novo álbum Todo mundo ama o Chris ocupa a sexta posição dos álbuns mais executados. Segundo Kevin, o lançamento veio com uma sonoridade mais moderna, pop, visando também o mercado internacional, uma vez que a primeira faixa é um remix de Ela É Do Tipo, com o rapper Drake.

Já as outras músicas e as parcerias remetem também às suas raízes de comunidade, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. O projeto conta com a participação de cantores como Gaab, Dilsinho, BG, Dennis DJ, Mc Poze, Angel, Mc TH, Xamã, Filipe Ret, Donatto, Mc Kroos, Mãolee e Dfideliz.