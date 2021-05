Aeroporto de Brasília monta portão de embarque com tema de Friends

VO Victória Olímpio

(crédito: Warner Bros/Divulgação)

O tão esperado reencontro dos seis amigos que ocorre em especial lançado nesta quinta-feira (27/5) não poderia ser diferente para os fãs de Friends: com muita emoção e boas risadas. E o Aeroporto de Brasília não perdeu oportunidade de fazer uma homenagem à tão famosa série, que fez com os que todos esperassem por 17 anos um novo episódio.

No Instagram, um vídeo foi compartilhado mostrando a famosa porta roxa do seriado ao som de I'll be there for you, música tema da série: "How you doing, pessoal? Esta é uma quinta-feira maravilhosa para perceber que o seu portão de embarque é, na verdade, a porta do apartamento da Mônica Geller de F.R.I.E.N.D.S".

"E, para comemorar, reproduzimos a famosa porta roxa em um dos nossos portões de embarque. Alguém achou que o aero mais geek do Brasil ia deixar esse momento passar em branco? Já estamos ansiosos para ver as fotos que vocês tirarão por aqui".

"Nós não vemos a hora de ver Phoebe, Ross, Rachel, Monica, Chandler e Joey juntos depois de 17 anos no episódio especial que estreia hoje nos Estados Unidos", finalizou o aeroporto.

Apesar de ser considerada uma reunião oficial da série, a produção não é uma nova história dos personagens. Os atores foram aos antigos estúdios em que gravaram a série para um especial. Nele fizeram leituras de roteiros, conversaram sobre o seriado e reviveram momentos marcantes da série que foi ao ar entre 1994 e 2004.

O episódio foi dirigido por Ben Winston, conhecido pela série do Carpool Karaoke. Os cocriadores da série, Marta Kauffman e David Crane, estão de volta assinando o roteiro. Outras atrações que não estiveram na série também fazem parte do especial, como Justin Bieber e Lady Gaga, o ex-futebolista David Beckham, as modelos Cindy Crawford e Cara Delavigne e a ativista Malala Yousafzai.