Missa para de Nelson Sargento, nesta quarta (2/6), terá transmissão ao vivo

VO Victória Olímpio

(crédito: Nelson Sargento/Instagram/Reprodução)

A missa de sétimo dia em homenagem ao sambista Nelson Sargento será realizada nesta quarta-feira (2/6) e será transmitida ao vivo para os fãs. A celebração, realizada as 17h em igreja da Zona Sul do Rio de Janeiro, estará aberta apenas a família e a amigos próximos.

O sambista faleceu na última quinta-feira (27/5), aos 96 anos, após complicações devido à covid-19. Nelson estava internado desde 20 de maio, no Instituto Nacional do Câncer (INCA), no Rio de Janeiro. Ele já havia recebido as duas doses da vacina contra o vírus, mas não resistiu.

Fãs e famosos lamentaram mais uma vez a morte do sambista e relembraram a influência positiva que Nelson teve na vida de todos. Nos comentários da publicação no Instagram, amigos confirmaram a presença na celebração para prestar homenagem.