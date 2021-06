Filmes da franquia ‘Indiana Jones’ ganham versões remasterizadas

CB Correio Braziliense

O ator Harrison Ford em cena do filme 'Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal' - (crédito: Divulgação)

O filme Os caçadores da arca perdida (1981) está completando 40 anos e, em celebração, os quatro longas da franquia Indiana Jones terão estreia com versões remasterizadas e em 4K, nesta terça-feira (8/6), nas plataformas digitais Apple TV, Google Play, Net Now e Sky.

Na Apple TV ficarão disponíveis, em 4K com Dolby Vision e HDR-10 para qualidade ultra-vivid picture, sete horas de bônus dos bastidores e conteúdo extra sobre a produção dos filmes. Já as versões remasterizadas ficam disponíveis no Google Play, Net Now e Sky. Os longas foram remasterizados a partir dos negativos originais, com a qualidade aprovada pelo diretor Steven Spielberg.

Com direção de James Mangold (Ford vs Ferrari), o quinto longa da franquia tem previsão de estreia em 2022 nos Estados Unidos. Além do arqueólogo Indiana Jones, interpretado por Harrison Ford, o elenco vai contar com a participação da atriz britânica Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) e o dinamarquês Mads Mikkelsen (Druk: mais uma rodada).