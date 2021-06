'No Limite' será exibido nesta segunda (7/6) com show de Wesley Safadão

LB Larissa Bitencourt - Portal UAI

(crédito: Wesley Safadão/Instagram/Reprodução)

Mudança na programação! A Globo exibirá o quinto episódio de No Limite excepcionalmente na noite desta segunda-feira (7/6), a partir das 22h35 (horário de Brasília), depois da novela Império.



O programa, normalmente transmitido às terças-feiras, sofrerá alteração por causa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Nesta terça (8/6), a emissora transmite o jogo entre Brasil e Paraguai, a partir das 21h30.

Além disso, a edição de hoje terá a participação especial do cantor Wesley Safadão. Para compensar os desafios e perrengues enfrentados pelas tribos Calango e Carcará durante o reality, o sertanejo cantará os seus maiores sucessos em um lual exclusivo para os competidores.

O próprio cantor anunciou a apresentação nas redes sociais: "Nem só de perrengues vivem os participantes do No Limite da Tv Globo. Hoje, a partir das 22h30, vou estar por lá fazendo pra eles e pra vcs aí de casa um luau super especial, não preciso nem dizer que tá imperdível né?", publicou Wesley Safadão no seu Instagram.





Vale lembrar que é comum ter shows de artistas no No Limite. Em outras edições, o lual foi uma recompensa para a tribo que venceu a Prova do Privilégio.

Em No Limite 3 (2001) teve show da banda Falamansa, e no No Limite 4 (2009) a cantora Claudia Leitte se apresentou.