Com medo de reações, Fernanda Torres recusa vacina contra covid-19

PU Portal UAI

(crédito: VICTOR POLLAK/ Globo)

Fernanda Torres parece ser bem seletiva sobre qual vacina irá tomar contra a COVID-19. Segundo informações de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, a preferência é pelo imunizante da Pfizer.



De acordo com o veículo, a filha de Fernanda Montenegro foi até a um posto na Zona Sul do Rio e teria ficado com medo de ter reações, caso se vacinasse com a AstraZeneca. Por conta disso, segundo Fábia, a atriz buscou outro local de vacinação.

As reações têm sido alvos de memes e brincadeiras nas redes sociais: "Tomei Astrazeneca, ela te imuniza a pauladas", escreveu um internauta que tomou a primeira dose. Febre, dores no corpo e no local da aplicação são os sintomas mais comuns após aplicação. No entanto, não são todas as pessoas que apresentam o quadro de reações e a imunização, apesar de lenta, tem acontecido sem supostos 'efeitos colaterais'.