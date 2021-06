Jennifer Lopez e Ben Affleck são flagrados aos beijos pela primeira vez

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Page Six )

No último domingo (13/06), Jennifer Lopez foi clicada em um jantar romântico com o diretor Ben Affleck. Os dois já namoraram entre 2002 e 2004 e se reconciliaram.

O casal estava em Malibu e comemorou o aniversário de 50 anos da irmã de Jennifer. Segundo o portal Page Six, os pombinhos estavam bem apaixonados, pois no flagra, a artista está puxando Affleck enquanto ela se agarra no ombro e a beija.

Na última semana, uma fonte disse à revista People que a sogra do astro, Guadalupe Rodriguez, está emocionada com o romance dos dois: "No passado, a mãe de Jennifer e Ben eram muito próximos", disse a fonte. Além disso, a fonte revelou que "Guadalupe amava Ben. Ela ficou triste quando eles não conseguiram resolver as coisas anos atrás".

Vale lembrar que os artistas chegaram a estrelar um filme juntos, chamado Contato de risco. Em 2003, Affleck pediu Jennifer em casamento, mas a união foi desmarcada apenas quatro dias antes de acontecer.

A artista é mãe dos gêmeos Max e Emme, de 13 anos, frutos do casamento com seu ex-marido Marc Anthony. Portanto, com o romance de Jennifer e Ben no ar, o casal tem feito o possível para passar o máximo de tempo juntos. Em maio, eles fizeram uma viagem ao Yellowstone Club. em Montana. e também alugaram uma casa de férias em Miami. Ainda de acordo com o site, Jennifer pode se mudar para Los Angeles com o intuito de ficar mais perto do amado.