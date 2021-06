Tiago Leifert assume domingos na Globo até programa de Huck ir ao ar

Td Talita de Souza

Depois de precisar se afastar por motivos de saúde, o apresentador Fausto Silva, 71 anos, foi definitivamente desligado dos domingos da Globo nesta quinta-feira (17/6). A saída estava marcada para dezembro deste ano, mas foi antecipada. A partir deste domingo (20/6), o apresentador do Big Brother Brasil (BBB) e jornalista Tiago Leifert estará à frente da atração.

Ele ficará no comando do Domingão até a estreia do programa com Luciano Huck, anunciado pela Globo como substituto da atração atual. No último domingo (13/6), Leifert assumiu a apresentação para cobrir um atestado médico de Fausto. O resultado foi uma intensa movimentação nas redes sociais e picos de audiência maiores que com o antigo apresentador.



Na liderança do horário, o Domingão de Leifert ficou com uma média de 17 pontos no ibope da Grande São Paulo, segundo o site Notícias da TV. O apresentador também ficou entre os assuntos mais comentados do dia nas redes sociais. Em comum, além do comando do Domingão, Leifert e Faustão têm o início da carreira como repórter esportivo.



Sem chance de adeus



De acordo com comunicado oficial da emissora, a decisão de quebrar o contrato com Faustão seis meses antes do previsto foi feita “por razões estratégicas e internas”. Ainda segundo a Globo, a decisão foi conjunta. Apesar disso, Faustão não se manifestou publicamente sobre o assunto. A previsão é de que ele se transfira para a Band.



Na quarta-feira (16/6), a esposa de Fausto, Luciana Cardoso, postou uma foto do marido com o filho, com a legenda “Obrigada por todas as mensagens. Fausto já está ótimo. Pronto para o próximo Domingão na sua televisão”. Hoje, a legenda já não é mais a mesma: Luciana retirou a menção ao programa dominical.



Faustão estava há 32 anos à frente do programa que leva o apelido dele. Com passagens na Rádio Excelsior e na TV Record, o primeiro trabalho na Globo foi como comentarista de esportes do Bom Dia São Paulo, em 1982. Dois anos depois, ele apresentava o Perdidos na Noite, na TV Record, atração que levou para a TV Bandeirantes. Em 1989, deu vida ao primeiro episódio do Domingão do Faustão.