Silicone, xaveco e harmonização: veja o que bombou na semana dos famosos

Um assassino a solta, os números da covid-19 em alta, e uma situação econômica preocupante. A semana definitivamente não foi fácil para os brasileiros. Porém, o fim de semana chegou e pelo menos uma pequena chance de distração tem de existir. Aqui no Destaque Pop, a receita para aliviar o clima de tensão é a boa e velha fofoquinha das celebs, e teve gente xavecando, gente aumentando o silicone, fazendo harmonização e mais. Dá só uma olhada:

Xaveco na gringa



Em uma entrevista ao canal de Paris Hilton, Anitta contou (pequenos) detalhes sobre a vida amorosa. Segundo a funkeira, ela está sim com alguém, e o primeiro encontro foi bem casual: “Eu o conheci na casa de um amigo. Foi ok. Foi um encontro normal. Nós nos cumprimentamos quando passamos um pelo outro. E foi isso”.

Updates

Juliette deu algumas atualizações sobre a sua nova vida de milionária. Segundo a moça, já rolou beijinhos pós-BBB, mas poupou detalhes: “Não vou dizer quem, nem como, nem quando”. A declaração foi dada à página Garotas Estúpidas.

Pantanal do amor



A influenciadora Franciny Ehlke confessou, ao canal Eu fico loko, que os rumores da viagem com Luan Santana procedem. Segundo a moça, o convite veio via direct no Insta, e que, apesar do perrengue da viagem, valeu a pena.





Lokura, lokura, lokura... Bicho

Pois é. Parece que, com a saída de Fausto Silva, Luciano Huck deve ser o substituto para as tardes de domingo. O apresentador fez a “revelação” ao programa Conversa com Bial. Porém, isso só deve ocorrer no ano que vem. O apresentador Tiago Leifert vai levar a atração até lá.

335 ml



A Perlla contou aos seguidores do Insta, na última terça-feira (15/6), que trocou o silicone: de 300ml para 335ml. A ex-A fazenda ainda declarou que está tudo bem: “Fui sedada cantando louvor. Dormi e acordei louvando. Foi super tranquila, mega rápido”.

Ok, ok

Nelson Rubens fez um makeover no começo da semana. Além de mudar a cor do cabelo, o apresentador fez a tradicional harmonização facial, e gostou. Isso é o que importa.

