Cordélia Silva, mãe de Faustão, morre aos 95 anos

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/TV Globo)

Morreu nesta quinta-feira (24/6) Cordélia Moraes Correia Silva, mãe de Fausto Silva. A informação foi divulgada pela Folha de S.Paulo após comunicado feito pela assessoria do apresentador. A causa da morte não foi mencionada.



Em 8 de novembro do ano passado, Faustão, durante o Domingão, homenageou dona Cordélia por seu aniversário de 95 anos. Na ocasião, ele falou sobre a vida dela e comemorou o fato de ela ter superado a covid-19.

"Levou a questão da educação, de ser professora, como uma missão de vida. Mais do que isso, casou com um economista, teve seis filhos e, durante a vida, mostrou o que é ser mãe em todos os sentidos", elogiou Faustão.

Na última semana, a TV Globo anunciou a saída de Fausto da emissora, que será substituído temporariamente por Tiago Leifert até a estreia da nova atração de Luciano Huck.

Faustão assinou contrato com a Band antes mesmo de sair da emissora carioca, e deve estrear um novo programa no ano que vem.

No entanto, segundo o site Na Telinha, a Band estaria pensando em colocar Faustão no ar no último trimestre deste ano, mas esses planos podem ser barrados pela emissora carioca, já que a rescisão do contrato ainda não foi assinada.

De acordo com a mesma publicação, a emissora paulista estaria planejando a nova atração de Faustão mesmo com a situação indefinida. O programa deve contar com números musicais e o apresentador pode levar alguns anunciantes para sua nova casa