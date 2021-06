Paola Carosella recebe vacina contra covid-19 e se emociona, em São Paulo

VO Victória Olímpio

(crédito: Paola Carosella/Instagram/Reprodução)

Paola Carosella comemorou, nesta quinta-feira (24/6), que recebeu a vacina contra covid-19, em São Paulo. "É uma emoção difícil de explicar. Vacinação hoje em São Paulo para minha idade - 48 anos - no Posto do Memorial da América Latina. Vazio - ainda estou chorando. Viva o SUS gente viva o SUS!", escreveu nas redes sociais.

A chef argentina recebeu o imunizante da Coronavac e relembrou a importância de defender o sistema de saúde: "Viva o Butantã - tomei Coronavac feliz da Vida! VIVA A ciência, os médicos e profissionais de saúde. Defendamos o SUS hoje e sempre!".

"E vacinem-se! A vacina salva vidas e usem máscara! Não consigo explicar ainda a emoção! Se cuidem! Com vacina com responsabilidade com cuidado e empatia vamos virar esta página", finalizou. Em abril, Paola, que mora no Brasil desde 2001, entrou com processo judicial para se naturalizar brasileira.

A argentina deixou o elenco de jurados do MasterChef em janeiro deste ano. A chef entrou no programa em 2014 para trabalhar ao lado de Erick Jacquin e Henrique Fogaça. A última participação de Paola foi no ano passado, na sétima temporada.