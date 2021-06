Léo Chaves revela que fã já lhe ofereceu R$ 100 mil para ter noite de amor

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Léo Chaves/Instagram/Reprodução)

O cantor Léo Chaves, que está seguindo carreira solo após romper com o irmão Victor, revelou que no início da carreira uma fã ofereceu R$ 100 mil por uma noite de amor. Em entrevista ao jornal Extra, o sertanejo recordou o caso que aconteceu após um show em Belo Horizonte.

“No fim de um show, alguns amigos me disseram que havia uma senhora na plateia oferecendo R$ 100 mil para eu passar a noite com ela”, relembrou o artista.

“Ah, eu não aceitei, não achei legal. Se ela tivesse colocado um zerinho a mais no valor, talvez mudaria de ideia (risos). Não, calma, estou brincando. Todo mundo tem seu preço, mas eu nem à venda estou”, afirmou.

A história inusitada foi feita durante a divulgação do novo single do cantor, Proposta indecente, o sexto de sua carreira solo e será lançado nesta sexta-feira (25/06) junto com o videoclipe.

“Não é uma composição autoral, mas ela tem todos os moldes do que eu quero fazer daqui pra frente: um pop-romântico-sertanejo modernizado”, revelou. No decorrer do bate-papo, Léo destacou que esse período da pandemia lhe permitiu refletir e experimentar novos estilos musicais.

"Durante a pandemia, entendi que é esse tipo de som que as pessoas esperam de mim. Foi um período de reflexão e experimentação. Os singles anteriores, um bem diferente do outro, me serviram de laboratório, experimentação. Por isso, estrategicamente, eu não quis lançar um álbum ou algo parecido. Agora, eu estou pronto", contou o sertanejo.