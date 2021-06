O trio Juninho Di Souza é a próxima atração do Sextas Musicais

PZ Prisley Zuse*

Jazz e fusion fazem parte do repertório do trio - (crédito: Divulgação / Juninho Di Sousa)

O trio Juninho di Sousa é a atração desta semana do projeto musical realizado pela Casa Thomas Jefferson, Sextas Musicais. A apresentação ocorre nesta sexta (25/6), a partir das 20h, no YouTube da Casa Thomas Jefferson.

O trio, criado em meados de 2018, é composto pelo guitarrista Juninho Di Sousa, pelo contrabaixista Aelton di Sousa e pelo baterista Felipe Lemos. “Eu conheci o Felipe em 2018 e começamos a trabalhar juntos. Depois o Aelton, que é meu irmão, se juntou a nós até chegar nesse disco que temos hoje”, completou Juninho.

A live será o lançamento do primeiro disco do trio, Lado B. O álbum, lançado em 2020, conta com sete faixas autorais, que engloba o jazz, o jazz-rock e o fusion, com influência da música brasileira.

O disco conta com a participação especial do saxofonista americano Bob Mintzer. “A participação do Bob Mintzer foi muito legal. Ele é um dos maiores ícones do jazz mundialmente e foi uma experiência engrandecedora”, completou.

Juninho também destacou a importância do projeto da Casa Thomas Jefferson. “Ficamos muito felizes por poder participar. O projeto tem uma estrutura incrível, o que deixa nosso trabalho em nível mundial”, finalizou.

As músicas do álbum Lado B estão disponíveis nas principais plataformas digitais. Confira: