Andréia Sadi recebe vacina contra covid-19: "Selfie mais importante"

VO Victória Olímpio

(crédito: Andréia Sadi/Instagram/Reprodução)

Andréia Sadi recebeu na manhã desta segunda-feira (28/6) a vacina contra covid-19. Nas redes sociais, a jornalista comemorou a imunização: "A emoção e alegria da mamãe de dois, lactante, que vacinou hoje! A selfie mais importante do ano para mim! Viva o SUS! Viva a ciência! Vacina sim!".

Nos comentários, os seguidores também se alegraram com a notícia. "Ô notícia boa!", "Viva", "Muita saúde" e "Plena e vacinada" foram algumas das mensagens que fãs e famosos amigos de Andréia deixaram na publicação no Instagram.

No início de abril, Andréia deu a luz aos gêmeos Pedro e João, filhos de André Rizek. Os meninos nasceram em uma data simbólica para o casal: o dia do jornalista. No dia, foi informado que eles nasceram bem e saudáveis, pesando 2,800kg e 3,155kg.