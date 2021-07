"Tá lascado": Gil do Vigor ganha quadro no programa de Ana Maria Braga

RN Ronayre Nunes

Ana Maria Braga ganhou uma companhia - (crédito: Mauricio Fidalgo/Globo)

O Brasil pode “tá lascado”, mas Gilberto Nogueira está na crista da onda. O ex-BBB — que está empregado pela Globo — ganhou um quadro no programa Mais você!, da apresentadora Ana Maria Braga. Gil já vai ao ar na próxima quinta-feira (8/7). O nome do quadro será Tá lascado.



A ideia é que Gil (que começará o PhD de economia na Califórnia, EUA) fale sobre economia no quadro e, especialmente, apresente dicas e compartilhe seu conhecimento sobre o tema de forma simples e descontraída.

“Que sonho estar ao lado de uma das maiores apresentadoras deste país, em um programa que assisto há anos. No ‘Tá lascado’, vou falar de economia de forma simplificada e do meu jeitinho! Vocês não podem perder”, celebrou Gil pelas redes sociais.

Ana Maria Braga parece ter gostado da chegada de Gil: “Um dos assuntos importantes no contexto do programa é 'dinheiro no bolso'. E como o Gil é economista, poderá falar desses temas do jeito dele, leve e divertido, mas levando informação importante para as famílias. Vai ser um 'regozijo' tê-lo no programa".