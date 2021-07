Green Day sugere que novas músicas estão a caminho

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

O baixista da banda Green Day, Mike Dirnt, sugeriu que novas músicas do grupo punk rock podem estar a caminho. Completada pelo vocalista, guitarrista e compositor Billie Joe Armstrong e pelo baterista Tré Cool, a banda lançou o single Polyanna em maio deste ano e a Here comes the shock em fevereiro. O último álbum, Father of all motherfuckers, saiu em 2020.

Em entrevista a uma série de conteúdos da Oakland Coffee, marca fundada por Green Day, Mike Dirnt foi questionado sobre futuros projetos. "Novas músicas... e aventuras desconhecidas", ele respondeu. Além disso, o baixista revelou que se sente inspirado por diferentes fontes de expressão. "Expressão individual, qualquer coisa, desde música e arquitetura, até culinária ou jardinagem. Sou inspirado por pessoas com uma visão única da vida e das coisas que fazem", disse.

No ano passado, Billie Joe Armstrong declarou, em entrevista ao portal britânico, NME que compôs muitas canções durante o lockdown. "Tenho escrito muito. Estou sempre montando algo, seja uma demonstração completa no meu pequeno estúdio ou apenas algumas notas de voz no meu telefone", disse. O vocalista também aproveitou para dar detalhes sobre o que escreveu durante a pandemia. "Por um lado, parece autobiográfico e engraçado, mas, por outro lado, quando você olha, você pode adicionar um toque de comentário social", explica.

A banda Green Day será uma das headliners dos festivais Rock am Ring e Rock im Park no ano que vem, ao lado de Muse e Volbeat.