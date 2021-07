"Velozes e Furiosos 9" segue liderando a bilheteria americana

AF Agência France-Presse

"Velozes e Furiosos 9" da Universal Studios esteve a todo vapor no fim de semana, mantendo-se na liderança e obtendo cerca de US$ 23,8 milhões nas bilheterias americanas, informou neste domingo o site especializado na indústria cinematográfica, Exhibitor Relations.

Esse valor total, que se refere apenas aos três primeiros dos quatro dias do feriado festivo do 4 de julho deste ano, teve uma queda drástica frente aos US$ 70 milhões da estreia deste filme de ação.

Esta nona edição da franquia "Velozes e Furiosos" reúne os atores Vin Diesel, que interpreta um fanático por velocidade e fã de carros esportivos, e Michelle Rodríguez, sua esposa na tela.

A Universal conseguiu um raro trio, dominando os três primeiros lugares na bilheteria.

A sequência da animação desse estúdio, "O Poderoso Chefinho 2: Negócios de Família", ficou em segundo lugar, com US$ 17,3 milhões arrecadados no mesmo período em bilheteria, e conta com as vozes de estrelas como Alec Baldwin, Eva Longoria, Jeff Goldblum, Lisa Kudrow e Jimmy Kimmel.

Em terceiro lugar ficou o filme de terror "Uma Noite de Crime: A Fronteira", com receita bruta de US$ 12,8 milhões.

Enquanto Hollywood se recupera dos efeitos da devastadora pandemia da covid-19, os estúdios ainda tem que lançar o usual cardápio completo de sucessos de bilheteria do verão no hemisfério norte.

A receita bruta combinada de US$ 70,7 milhões para os 12 filmes principais exibidos neste fim de semana foi menos da metade do normal para os finais de semana finais dos feriados de 4 de julho.