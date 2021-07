CB Correio Braziliense

Esqueleto e He-Man batalham e deixam Eternia dividida em nova série da Netflix - (crédito: Netflix/Divulgação)

A Netflix divulgou um novo trailer da série de animação Mestres do universo: Salvando Eternia. No vídeo, é possível ver He-Man enfrentando diversos desafios. Assista:

O novo trailer apresenta mais sobre o enredo da série, que serve de continuação para o desenho dos anos 1980. A terrível batalha entre He-Man e Esqueleto deixou Eternia dividida, e os Guardiões de Grayskull se separaram. Agora, muitas décadas depois, Teela precisa reunir esse grupo de heróis e decifrar o misterioso sumiço da Espada do Poder, em uma corrida contra o tempo para recuperar Eternia e evitar a destruição do universo.

O elenco de voz da série inclui Mark Hamill (Star Wars) como o Esqueleto, Lena Headey (Game of Thrones) como Maligna e Chris Wood (Supergirl) como o Príncipe Adam/He-Man. Além disso, Alan Oppenheimer, que fez a voz original do Esqueleto, também estará na versão da Netflix interpretando o vilão Homem-Musgo.

O cineasta Kevin Smith é produtor executivo e showrunner de Mestres do universo: Salvando Eternia. A série foi animada pela Powerhouse Animation, estúdio por trás de Castlevania, e conta com a produção de Rob David, que trabalhou nos quadrinhos do príncipe guerreiro. Os cinco episódios iniciais foram escritos por Eric Carrasco (Supergirl), Tim Sheridan (Reign of the Superman), Diya Mishra (Magic the Gathering) e Marc Bernardin (Alphas).

Voltado para o público adulto, Mestres do universo: Salvando Eternia estreia em 23 de julho na Netflix.