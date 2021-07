'Não fui eu', diz Daniel Caon sobre término de namoro com Rafa Kalimann

GE Gabriel Elias - Especial para o Uai

Nesta segunda-feira (05/07), Daniel Caon fez uma revelação sobre o término do namoro com a influenciadora e apresentadora Rafa Kalimann. Após o fim do relacionamento de oito meses, o cantor desabafou nas redes sociais e revelou aos internautas que está sofrendo com o fim do romance com a apresentadora do Casa Kalimann, do Globoplay.

"E aí, gente, tudo bem? Tô vim aqui falar um assunto bem chato com vocês que eu não queria falar, porque acho que diz a respeito de mim e a Rafa... Já tem toda a situação de você ficar mal pelo que está acontecendo e ainda tem que ficar lendo tanta mentira", contou Caon.

Após boatos de término entre Rafa Kalimann e Daniel Caon, o cantor se pronunciou





Quem terminou a relação?



Durante o desabafo, o cantor relatou no vídeo sobre quem deu o ponto final no romance. "Soltaram agora que eu terminei com a Rafa porque não estava aguentando a pressão dos haters. Da onde, isso? Só para atualizar: quem terminou não fui eu, foi a Rafa. E vocês, muito cuidado com o que leem na internet. Então é isso", completou Daniel.

O desabafo de Rafa Kalimann



No último domingo (04/07), a apresentadora compartilhou uma foto com sua família no instagram. Na imagem, o clique foi registrado com a família sentada em um deck de madeira, perto de um lago e com a lua ao fundo.

Já na legenda, Rafa escreveu. "Mesmo quando tudo te diz que não, continue acreditando que o melhor vai chegar. Não perca a fé e a esperança mesmo nos momentos mais difíceis. Hoje, olhar para ela [a lua] me fez sentir o frio na barriga de quem acredita e espera sempre o melhor e deseja esse melhor para o outro. Eu vou continuar confiando, é isso que me alimenta", desabafou Kalimann.