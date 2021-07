No Dia Mundial de Chocolate, aprenda cinco receitas de chocolate quente cremoso

CB Correio Braziliense

O Dia Mundial do Chocolate é comemorado nesta quarta-feira, dia 7 de julho. Para adequar a data ao clima do momento, nada melhor do que um chocolate quente cremoso. E se você não gosta de doce, é intolerante a glúten, lactose ou é vegano, não se preocupe, pois há alternativas para todos.



Chocolate quente com Nutella

Ingredientes: 2 xícaras (chá) de leite, 2 colheres (sopa) de maizena, 4 colheres (sopa) de chocolate em pó e 3 colheres (sopa) de Nutella.

Modo de preparo: Para preparar o maravilhoso chocolate quente de Nutella, adicione, com o fogo ainda desligado, leite e dilua na maizena. Após isso, junte o cholocate em pó e a Nutella. Ligue o fogo, misture e continue mexendo até que tudo fique bem cremoso. Quando começar a ferver, desligue o fogo e sirva em xícaras.

Chocolate quente com conhaque (só para adultos)

Ingredientes: 4 xícaras (de chá) de leite, 250g de chocolate em barra ao leite, 1 caixa de creme de leite (200g) e 5 colheres (de sopa) de conhaque

Modo de preparo: Coloque o creme de leite em um recipiente e leve ao microondas até ficar bem quente. Depois, coloque o chocolate picado dentro e mexa bem até derreter completamente. Coloque o leite em uma panela e leve para ferver. Depois, misture o chocolate que foi dissolvido com o creme de leite até ficar homogêneo. Esquente novamente e, após retirar do fogo, coloque o conhaque.

Chocolate quente cremoso

Ingredientes: 2 xícaras (chá) de leite, 3 colheres (sopa) de açúcar, 1 colher (sopa) de amido de milho e 3 colheres (sopa) de chocolate em pó.

Modo de preparo: O tradicional chocolate quente cremoso é uma receita bem simples de ser feita. No liquidificador, bata o leite, o amido de milho, o açúcar e o chocolate em pó. Logo após, despeje em uma panela, acrescente o pau de canela e leve ao fogo baixo até ferver, mexendo sempre. Depois de pronto, sirva preferencialmente em canecas.

Chocolate quente com canela

Ingredientes: 2 xícaras (chá) de leite, 3 colheres (sopa) de chocolate em pó, 4 colheres (sopa) de açúcar, 1 colher (chá) de canela da China em pó e 1 caixa de creme de leite.

Modo de preparo: Para fazer essa receita, misture o leite, o chocolate em pó, o açúcar e a canela em pó em uma panela. Em seguida, leve ao fogo mexendo sempre, até ferver. Depois, desligue o fogo e adicione o creme de leite. Após isso basta servir.

Chocolate quente clássico

Ingredientes



3 xícaras de leite

1 colher de sopa de amido de milho

2 colheres de sopa de açúcar

3 colheres de sopa de chocolate em pó

canela a gosto

1 xícara de creme de leite



Modo de preparo



1- Em uma leiteira grande, misture uma xícara de leite com o amido de milho e mexa até dissolver.

2- Em seguida, acrescente o restante do leite junto com o açúcar, o chocolate em pó e a canela a gosto.



3- Leve ao fogo médio mexendo sem parar até engrossar um pouco.

4- Misture o creme de leite, mexa mais um pouco e sirva.

Fonte: Blog Dani Noce

Chocolate quente vegano



Ingredientes:

1 xícara de água

3 colheres (sopa) de pasta de amendoim

4 colheres (chá)de cacau em pó

1 colher (chá) de amido de milho

açúcar a gosto

½ xícara de chocolate vegano meio amargo

Modo de preparo:

1- No liquidificador, misture todos os ingredientes, menos o chocolate.

2- Despeje o líquido em uma panela e adicione os pedaços de chocolate.

3- Mexa no fogo até engrossar e depois sirva.

Fonte: Clube Vegano

Chocolate quente sem lactose e sem glúten



Opção 1

Ingredientes



300 ml de leite de coco (ou água ou leite vegetal)

2 colheres (sopa) de cacau em pó

1 colher (sopa) de adoçante xylitol

1 colher (chá) de óleo de coco opcional



Modo de preparo

1 – Despeje em uma panela o leite de coco e o cacau em pó.

Dica: Também pode ser utilizado água, leite de castanhas, leite de soja, etc.



2 – Misture bem até que o cacau dissolva por completo.



3 – Leve ao fogo baixo, adicione o adoçante e o óleo de coco e misture novamente.

4 – Deixe ferver em fogo médio. Quando começar a ferver mexa sem parar até engrossar.

Dica: Quanto mais tempo no fogo mais cremoso ele fica.



5 – Desligue o fogo e sirva.

Dica: Se desejar um sabor mais forte, troque o cacau em pó por 4 quadradinhos de chocolate 70% cacau.



Opção 2

Ingredientes

2 colheres (sopa) de cacau em pó

2 colheres (sopa) de mel (ou adoçante)

1 colher (sopa) de óleo de coco



Modo de preparo



1 – Misture bem.



2 – Aqueça 200 ml de leite de coco/ amêndoas ou castanhas.



3 – Adicione um pouco da mistura de cacau em pó.



4 – Mexa bem, sirva!

Fonte: Receita Natureba