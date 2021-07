Ex-BBB Sarah Andrade revela já ter xingado Leonardo DiCaprio em balada

VO Victória Olímpio

(crédito: Sarah Andrade/Instagram/Reprodução e Andy Buchanan/AFP)

A ex-BBB Sarah Andrade fez algumas revelações sobre quando morava em Los Angeles que surpreenderam a todos. Em entrevista ao programa Eu fico loko, de Christian Figueiredo, ela contou que uma vez chegou a xingar Leonardo DiCaprio durante uma festa.

"A primeira vez que eu vi DiCaprio foi em uma balada, saindo do banheiro. Ele esbarrou em mim e eu xinguei ele. Ele olhou assim tipo 'quem ela pensa que é?'. E eu fiquei toda 'esbarrei no Leonardo DiCaprio!'', relembrou.

Sarah revelou, ainda, que, apesar do ocorrido, chegou a frequentar festas com o ator: "Mas depois saindo muito, conhecendo muita gente, já fui até na casa dele. Ele faz muito after na casa dele. Não sou amiga dele tá, gente? Já falei com ele algumas vezes, mas não sou amiga. Ele é gente boa, legal, faz umas festinhas maneirinhas."

A especialista em marketing digital já havia contado durante participação no Big Brother Brasil (BBB21) sobre os famosos que conheceu e sobre a participação na série Lúcifer. "Era o meio que eu andava. Chegou a ser comum. Você vai à festa do Leonardo DiCaprio e vai ter mais uns 30 (convidados) muito famosos. Eu consegui sair do lixo ao luxo", disse.