Polêmica: Dua Lipa é processada por publicar foto dela mesma

JM João Mello/UAI

(crédito: Frederic J. Brown/AFP/Divulgação)

Dua Lipa está sendo processada em R$ 750 mil reais (cerca de 150 mil dólares) por postar uma foto que um paparazzi tirou dela mesma em seu Instagram. As informações são da BBC News e foram traduzidas por Hugo Gloss. Na imagem em questão, de fevereiro de 2019, a cantora aparece saindo do aeroporto, usando um grande chapéu.

A agência da qual o fotógrafo faz parte, Integral Images, alegou que Dua postou a foto sem autorização e lucrou com a foto, já que sua conta na rede social, com mais de 68 milhões de seguidores, funciona como uma ferramenta de marketing.

Apesar de ser uma foto dela, Dua não tem o direito sobre a imagem, que é exclusivo do fotógrafo. Os paparazzis lucram se a foto for exclusiva, mandando para agências que, por sua vez, vendem para os sites de notícias e revistas locais. Alguns outros artistas já passaram por situações semelhantes, como Liam Hemsworth, Ariana Grande, Justin Bieber, Khloé Kardashian e Jennifer Lopez.

"A conta é monetizada e posta conteúdos para acumular seguidoers que são direcionados para, através de link e/ou anúncio, consumir e comprar o conteúdo da ré, que lucra com as atividades", diz um trecho do processo.