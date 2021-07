Virgínia Fonseca mostra nas redes resultado de treinos no pós-parto

VO Victória Olímpio

A influenciadora Virgínia Fonseca está focada em recuperar a boa forma após o nascimento da pequena Maria Alice, fruto do relacionamento com o sertanejo Zé Felipe. Com alimentação regrada, ela está praticado ainda exercícios físicos todos os dias.

Pouco tempo antes de engravidar, Virgínia se submeteu à lipoaspiração tipo LAD + Laser, responsável por definir seu abdômen e proporcionar curvas mais expressivas à loira. Como foi uma surpresa descobrir a gestação, Virgínia confessou o medo de não conseguir recuperar os resultados do procedimento após o parto. O tratamento é uma variação da tradicional lipoaspiração.

“Pensei que eu ia perder minha lipo por ter engravidado 10 dias depois de fazer (risos), e por ter ganhado 23kg na gestação. Mas com treino e alimentação ok está voltando tudo. Foco!”, disse a influenciadora, ao mostrar sua barriga definida novamente, com menos de dois meses pós-parto.

Virgínia Fonseca (foto: Virgínia Fonseca/Instagram/Reprodução)

