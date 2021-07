Léa Seydoux cancela ida ao Festival de Cannes após teste positivo para covid-19

VO Victória Olímpio

Lea Seydoux precisou cancelar a participação no Festival de Cannes após testar positivo para covid-19. Considerada umas das maiores estrelas da França, a atriz anunciou, segundo a Variety, que está em isolamento social: "Infelizmente, tenho que ficar em quarentena em Paris e não poderei comparecer ao Festival de Cinema de Cannes este ano".

"Eu gostaria de poder comemorar o retorno do cinema ao meu festival favorito, mas é do interesse de todos errar do lado da cautela e fazer minha parte para manter todos seguros e saudáveis. Eu aplaudo meus quatro diretores e o elenco por suas realizações notáveis. À distância e em pensamento, estou convosco de todo o coração", disse Seydoux.

A artista aparece em quatro filmes, três deles na disputa pela Palma de Ouro: A crônica francesa, de Wes Anderson, The story of my wife, de Ildiko Enyedi, e França, de Bruno Dumont, que protagoniza. Na mostra paralela ela está em Tromperie, de Arnaud Desplechin.

Seydoux tem sido considerada uma forte concorrente ao prêmio de melhor atriz em Cannes devido à quantidade de filmes de que participa no festival. Em 2013, ela ganhou a Palma de Ouro pela atuação no filme Azul é a cor mais quente, de Abdellatif Kechiche, em que interpretou a personagem Emma.