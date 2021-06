CB Correio Braziliense

(crédito: Warner Bros./Divulgação)

As expectativas aumentam para a chegada do segundo filme do Esquadrão suicida. O longa recebeu, nesta terça-feira (22/6), o segundo trailer com muito sangue e cenas violentas apresentando os novos personagens e com foco em Sanguinário, personagem de Idris Elba, que assume o cargo deixado por Pistoleiro, vivido por Will Smith, na equipe para o segundo Esquadrão suicida.

Intitulado O esquadrão suicida, o filme vai ser, mais uma vez, uma missão quase impossível para os protagonistas. Uma equipe formada por membros do time do primeiro filme, mas com muitas adições, vai lutar para botar abaixo o projeto Starfish, que provavelmente será o responsável por dar a vida ao vilão Starro, uma estrela do mar gigante.

O longa tem o retorno de Viola Davis, Margot Robbie, Joel Kinamann e Jai Courtney nos papéis que fizeram no primeiro filme, mas também tem a chegada de nomes de peso como John Cena, vivendo o Pacificador, Sylvester Stallone, como Tubarão Rei, e Alice Braga, interpretando Sol Soria.

O esquadrão suicida estreia no dia 4 de agosto nos cinemas e logo depois estará disponível no catálogo da HBO Max, que chega ao Brasil 29 de junho.