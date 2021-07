Kawe passa 1 milhão de acessos em novo álbum: "7 Dígitos chegou aos 7 dígitos"

VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação)

O cantor Kawe ultrapassou a marca de 1 milhão de plays no Spotify em menos de uma semana no ar na plataforma. O artista comemorou o sucesso do último lançamento, o primeiro álbum da carreira, intitulado 7 Dígitos.

“7 Dígitos chegou aos 7 dígitos”, disse o cantor se referindo à casa do milhão. Entre as canções do novo álbum, está a música MDS 2, uma continuação do hit MDS, que consagrou Kawe no cenário musical nacional e o fez quebrar vários recordes em sua carreira.

Não por coincidência Kawe, escolheu o dia 7 do mês 7 para o lançamento, visando manter o padrão numerológico, uma vez que o novo projeto traz um compilado de 7 faixas. Nas músicas, ele tentou mostrar os sentimentos e explicou motivo do número no nome do álbum, na data de lançamento e na quantidade de novas canções.

“Sete dígitos são o famoso milhão que todo mundo quer alcançar. Eu quis passar isso, um milhão de pessoas alcançadas, um milhão de views, de ouvintes, de tudo… Tem muita coisa pra falar sobre isso. Tô tentando buscar um sentido f*** pra isso, porque tem várias coisas que eu posso falar pra ter esse sete aí”, explica.

“Tanto é que eu falo até na data de lançamento, dia 7/7, que foi uma referência que eu trouxe da música do Da Leste (MC). ‘Sete com sete dá 14, mais sete é 21’. Então bateu bem essa ideia e eu pensei: ‘mano, é isso’. É mais ou menos isso: Sete Dígitos, um milhão de sonhos”, finalizou.