CB Correio Braziliense

(crédito: enrique Francois/Divulgação)

Em homenagem ao Dia Mundial do Rock, celebrado em 13 de julho, a banda Rock Beats realiza uma live especial, neste sábado (17/7), às 17h. O grupo, já consolidado na cena do rock de Brasília, é formado por Daniela Firme (voz), Bruno Albuquerque (guitarra), Alexandre Macarra (contrabaixo) e Kaká Barros (bateria) e promete trazer canções de bandas nacionais e internacionais de diferentes gerações.

Na setlist estão canções de Bon Jovi, Coldplay, Engenheiros do Hawaii, Raimundos, Capital Inicial, Audioslave, Van Halen, Greta Van Fleet, Elvis Presley, Imagine Dragons, Beatles, Paralamas, Rolling Stones, Aerosmith, AC/DC e músicas autorais. Em nota de divulgação, a banda conta que o cenário será inédito e será possível ao público acompanhar o pôr do sol de Brasília.

Realizadas desde o início da pandemia, as lives da banda ocorrem sem a presença de público presencial, observando os protocolos sanitários, e com transmissão gratuita. Elas são custeadas com contribuições espontâneas de couvert solidário, por parte dos espectadores.

Além de dar continuidade às apresentações com transmissão virtual, a Rock Beats se prepara para a estreia da turnê nacional, prevista para 2022. O intuito é estar próximo do público conquistado por meio dos shows e da constante interação com os fãs nas redes e plataformas digitais.

Serviço

Live Sunset especial Dia Mundial do Rock

Por meio do canal oficial da Rock Beats no YouTube. No sábado (17/7), às 17h. Gratuito. Livre.