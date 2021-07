Semana do Rock: Titãs promove live no Theatro Municipal de São Paulo

CB Correio Braziliense

Clássicos dos últimos 39 anos fazem parte do repertório da live - (crédito: Perfexx/ Divulgação)

Grande nome do rock nacional, o Titãs se apresenta em live transmitida pelo canal oficial da banda no YouTube, diretamente do Theatro Municipal de São Paulo. A transmissão simultânea ocorre neste sábado (17/7), a partir das 20h, e contará com participação do Quarteto de Cordas da Orquestra Sinfônica Municipal (OSM), composto pelos músicos Adriano Mello (violino), Edgar Leite (violino),

Silvio Catto (viola), Mariana Amaral (violoncelo). Confira o link para ativar a notificação do evento.

Diretamente da Sala de Espetáculos, a banda formada por Tony Bellotto (guitarra), Branco Mello (voz e baixo), Sérgio Britto (voz, teclado e baixo), Mario Fabre (bateria) e Beto Lee (guitarra) reunirá grandes sucessos dos 39 anos de carreira, como Epitáfio, Sonífera ilha e Flores, em repertório inspirado no show Trio acústico. A direção é de Otávio Juliano.

Serviço

Semana do Rock – Titãs e Quarteto OSM

Transmissão simultânea pelo YouTube. Em 17 de julho de 2021, às 20h. Gratuito. Livre.