Bianca Andrade e Fred dão entrada em maternidade para o parto de Cris

GS Gustavo Soares - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

A ex-BBB Bianca Andrade deu entrada na maternidade Pro Matre, em São Paulo, para se tornar mamãe pela primeira vez nesta sexta-feira (16/7). Com um sorriso no rosto, a empresária posou ao lado de Fred, seu namorado e pai do Cris.



Na foto, publicada no Instagram, o relógio de Fred marca o horário 15:55, o que pode indicar que eles deram entrada na instituição nesta quinta-feira (15/7). Assim, o pequeno Cris já pode ter nascido, embora a assessoria do casal não tenha confirmado, segundo o UOL.

Fred publicou uma foto parecida, e na legenda colocou o emoji de uma família de três pessoas. Ele vai acompanhar o parto de perto.

Nos comentários, fãs elogiaram a famosa. "Que venha com muita saúde", afirmou um. "Que Deus abençoe vocês", escreveu outro.

Nesta quinta-feira (15/7), Fred publicou um vídeo dançando ao lado da amada e da família. Bianca fez questão de levantar a blusa para exibir a barriga na reta final da gestação. "Última dancinha da família com o barrigão!", escreveu o influencer. Cris será o primeiro filho da modelo e do empresário.