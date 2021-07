Novo Relacionamento? Tom Cruise é visto com atriz Hayley Atwell

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Tom Cruise e a atriz Hayley Atwell, de 39 anos, foram vistos saindo juntos e em clima de romance. Os dois atuaram juntos no novo filme Missão impossível 7. De acordo com informações de o O Fuxico, o suposto casal foram juntos assistir à final do torneio de tênis de Wimbledon no fim de semana passado.

A imprensa inglesa apontou que os dois foram vistos indo ao All England Lawn Tennis and Croquet Club de Londres. Tom e Hayley marcaram presença na final feminina de tênis individual. Será um novo relacionamento à vista?

As gravações do filme estão sendo realizadas desde o ano passado e os dois já foram vistos juntos em vários lugares, além dos locais de gravações das cenas. Em dezembro do ano passado, uma fonte afirmou ao The Sun que os dois se deram bem desde o primeiro dia de filmagens.

No mês passado, o filme precisou ser suspenso após parte do elenco testar positivo para covid-19. A Paramount Pictures informou em comunicado para a revista Entertainment Weekly que o lançamento do último filme da franquia agora está previsto para 27 de maio de 2022.