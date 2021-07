Banda 3030 recebe disco de ouro pelo álbum ‘Infinito interno’

VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação)

Bruno Chelles, LK e Rod do trio 3030 podem se preparar, pois tem muito a comemorar. Os artistas estão se aproximando da marca de 45 milhões de reproduções do álbum Infinito interno, lançado pela banda em agosto do ano passado.

Menos de um ano após a divulgação das 15 faixas do projeto, que foram gravadas em estúdio, a banda vai se aproximando cada vez mais das 50 milhões de reproduções. O sucesso do álbum é tanto que o trio já faturou até disco de ouro.

A homenagem é da ONErpm por mais de 22 milhões de execuções nas plataformas digitais. O álbum é cheio de referências religiosas e, das quinze canções, duas são featuring com Rael e contam com a parceria com o Ponto de Equilíbrio na faixa Liberdade.