Banda 3030 lança single "Afrodite" ao lado da ex-The Voice Jade Baraldo

VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação/Mari Patriota)

A banda 3030 está de volta e, após uma pausa nos lançamentos inéditos, uma novidade está por vir. Nesta sexta-feira (9/7), uma nova faixa será lançada ao lado de Jade Baraldo, ex-The Voice Brasil e dona do hit Brasa. O novo single Afrodite promete uma mistura do pop, trap, rap acústico e o brega, tudo isso em uma sonoridade lenta e sensual.

Bruno Challes, Rod, LK e Jade preparam também um videoclipe para impulsionar a divulgação do single, que conta com muita sedução, provocação e sensualidade. Jade revelou ainda a experiência que teve: “Sempre admirei o trabalho do 3030, então trabalhar com eles foi incrível. A gente já se conhecia e estávamos querendo fazer esse feat acontecer há um tempo”.

"Queríamos que o clipe conversasse com a música. A composição traz muita sensualidade e não tinha como o clipe ser diferente. Nossa conexão com a Jade fluiu muito bem e todos estavam super à vontade em cena. Inclusive, no início das gravações achamos que podia esquentar um pouco mais, até. A gente achou que as cenas estavam meio frias e falamos: ‘vamos fazer uma parada com mais ação’. Foi algo que partiu de nós mesmo, toda essa sensualidade do clipe." conta Bruno.

LK também falou sobre a nova faixa: “A música Afrodite foi feita em 2019, um ano que estávamos fazendo muitas parcerias, muitas experimentações com vários ritmos. A gente já conhecia a Jade e gostava muito do trabalho dela. Estávamos meio que flertando querendo essa participação aí. Foi uma coisa natural. Um dia marcamos, ela chegou lá no estúdio e flui”.

O 3030 já é conhecido por misturar diversos estilos musicais em suas produções e Afrodite acompanha a personalidade artística do trio de rap. Com seis álbuns de estúdios lançados e diversos singles de sucessos, o lançamento inédito com participação da Jade Baraldo chega para o público após uma série de lançamentos em acústico.