Rock e heavy metal dominam as vendas de discos físicos em 2021

RN Ronayre Nunes

O álbum 'Nevermind' do Nirvana completou 532 semanas na Billboard 200 - (crédito: Divulgacao)

Até a primeira metade de 2021, nove álbuns de rock e heavy metal dominaram o top 10 de discos físicos mais vendidos. O único que completa (e lidera) a lista e não pertence aos gêneros é o Kpop do BTS. Vale lembrar que a lista se refere às vendas nos Estados Unidos — mas que reflete importante referência na indústria fonográfica mundial.



As informações são do Chart Data.

Na lista estão os Beatles (2º); Metallica (3º); Queen (4º); Fleetwood Mac (5º); Pink Floyd (6º); AC/DC (7º); Nirvana (8º), Foo Fighters (9º) e Led Zeppelin (10º). A mais recente destas bandas é a reminiscente do Nirvana, Foo Fighters.

Sendo referentes aos discos físicos, naturalmente, tais vendas não levam em consideração números de streaming (em plataforma de áudio ou vídeo) ou vendas digitais. Caso esta vertente seja analisada, o panorama do rock e do heavy metal muda consideravelmente.

Outro panorama

A Billboard 200 é o maior chart que engloba streaming, rádio e vendas no mundo — com atualização semanal. De acordo com esta referência, o rock é bem menos popular e é raramente visto no top 50, quiçá no top 10.

Na semana de 17 de julho, o melhor álbum de rock na Billboard 200 era o Greatest hits, do Queen, na 16ª posição. Tickets to my downfall, do Machine Gun Kelly estava na 24ª posição (sim, curiosamente ele é caracterizado como um álbum de rock).

Atualmente, brilha no 1º lugar da Billboard 200 o fenômeno pop teen Olivia Rodrigo, com o álbum Sour.