Pocah revela motivo para noivo parar de segui-la no Instagram

VO Victória Olímpio

(crédito: Pocah/Instagram/Reprodução)

Os fãs da cantora e ex-BBB Pocah levaram um susto ao perceber que ela e o noivo, Ronan Souza, não estão mais se seguindo no Instagram. Apesar de ele continuar seguindo alguns fã-clubes dedicados à cantora, os rumores sobre o término do casal surgiram rapidamente.

Pocah também não perdeu tempo e explicou o que houve. No Twitter, a artista falou sobre o ocorrido de forma descontraída, assim como o motivo da situação: "Ronan me bloqueando no insta por drama".

Respondendo aos fãs nos comentários, a ex-BBB brincou sobre a reação do noivo ao perceber que ela também havia parado de seguir ele: "O melhor foi ele me perguntando se eu parei de seguir ele depois de me bloquear, porque não sabia que quando dá block para de seguir".

Ronan me bloqueando no insta por drama: A

fanfiqueiros : tudo indica que Pocah descobriu traição pic.twitter.com/XHlF3OGpmX — POCAH (@Pocah) July 21, 2021

Nos stories do Instagram, ela contou que ele decidiu ir atrás dela após o bloqueio: "A cara nem treme! Veio atrás de mim aqui em São Paulo, me bloqueou. Não parei de seguir ninguém, gente, ele que me bloqueou. Gente, relacionamentos. Não é marketing não, gente. É vida real. Não está com vergonha, não? [risos]".

Pocah decidiu ainda deixou uma para os 'fãs e amigos' que se animaram com a notícia sobre o possível término do casal: "Mas foi bom eu ver o quanto tem gente que torce contra... Vou redobrar minhas orações!". Os dois já voltaram a se seguir nas redes.

mas foi bom eu ver o quanto tem gente que torce contra.. vou redobrar minhas orações! ???? — POCAH (@Pocah) July 21, 2021

Nos stories do Instagram, Ronan gravou um vídeo brincando sobre o assunto até que ela decidiu entrar na brincadeira também: "A gente brigou, discutiu e ele me bloqueou". "Fala a verdade", disse o noivo enquanto fazia cócegas em Pocah.