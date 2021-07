Demi Lovato filma sua primeira cena de sexo: 'Hilário e estranho'

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

A cantora Demi Lovato surpreendeu os seguidores, nesta terça-feira (20/07), ao revelar que gravou sua primeira cena de sexo na carreira. Em seu perfil do Instagram, a artista compartilhou um clique ousado de lingerie.

"Filmei uma cena de sexo hoje. A minha primeira! Fiquei um pouco ansiosa, mas o elenco e a equipe foram tão profissionais e fáceis de trabalhar, que isso me acalmou imediatamente. Então pensei no quanto estou orgulhosa por ser capaz de me sentir confortável o suficiente em minha pele para fazer isso", escreveu ela.

"Eu raramente mostro meus braços... agora, estou nessa! (Ok, quase não mostra nada, MAS AINDA ASSIM). Eu nem sempre me sinto bem na minha pele, então, quando me sinto, e me sinto sexy o suficiente para postar, eu faço exatamente isso!", afirmou.

"É importante celebrar as pequenas vitórias. Eba para esta explosão aleatória de confiança corporal e eba para o sexo hilário e estranho", revelou ainda.







Demi que revelou neste ano, ser uma pessoa não-binárie, divulgou via stories que o nome de sua personagem é Teddy.



Recentemente, a artista seguiu Juliette Freire nas redes sociais e deixou a vencedora do BBB21 eufórica: “Minha gente! Hoje acordei com muitas notícias maravilhosas! Demi Lovato me seguiu, já mandei direct e elu me respondeu!”, disse a paraibana nos stories das redes sociais.