Avaliada em mais de R$ 15 milhões, mansão de Beyoncé e Jay-Z pega fogo

VO Victória Olímpio

(crédito: AFP / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / KEVIN WINTER)

Uma mansão dos cantores Beyoncé e Jay-Z, em Nova Orleans, Estados Unidos, pegou fogo. Avaliada pela imobiliária em US$ 3,5 milhões, mais de R$ 15 milhões, a propriedade precisou de 22 profissionais para conter o incêndio, que ocorreu nesta quarta-feira (21/7), por volta das 18h15.

A casa é da família desde 2015 e, segundo a rede de televisão americana CBS, o fogo foi cessado apenas cerca de duas horas depois. Ainda não foi divulgado o motivo do incêndio, mas durante a evacuação do local não houveram feridos.

Segundo o site da imobiliária, a mansão tem seis quartos, seis banheiros, um telhado verde vivo, uma sala de estar com oito metros de altura, um estúdio de arte e 1,4 mil m². O imóvel foi construído em 1927 como uma igreja presbiteriana, mas também já foi usado também como uma escola de balé. Apenas em 2000 foi transformado em uma casa.

Um porta-voz do corpo de bombeiros falou ao jornal The New York Post sobre a gravidade do ocorrido: "Se eles não estivessem lá quando chegaram, poderia ter sido muito pior. É uma casa histórica".