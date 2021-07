Daniela Mercury recebe vacina contra covid-19 e critica Bolsonaro

VO Victória Olímpio

(crédito: Daniela Mercury/Instagram/Reprodução)

A cantora Daniela Mercury recebeu a vacina contra covid-19 e não pensou duas vezes em compartilhar e celebrar o momento de imunização. A artista aproveitou o momento para também criticar o governo Bolsonaro.

Na hora em que recebeu a vacina, a artista segurou um cartaz escrito “Fora Bolsonaro - 546 mil mortes”. Na publicação ela agradeceu: “Apesar de você, amanhã há de ser outro dia! Obrigada a Cilene e a todos os profissionais de saúde que estão aplicando doses de esperança em nós brasileiros”.

A artista também usou as hashtags “Viva o SUS”, “Vacina Já” e “24J Fora Bolsonaro”. Nos comentários, a cantora foi muito elogiada pela representatividade. No vídeo, Daniela canta trecho da música de Chico Buarque, Apesar de você.

A música foi lançada em 1970 no momento em que o país lidava com a falta de liberdades durante a ditadura militar. Na época, ela foi proibida de ser executada pelas rádios brasileiras pelo governo do general Emílio Garrastazu Médici. A música só chegou a ser liberada oito anos mais tarde, durante final do governo do general Ernesto Geisel.