Artista da exposição das bolinhas no CCBB é homenageada nas Olimpíadas

TM Thays Martins

Sucesso no Brasil e no mundo, a artista japonesa Yayoi Kusama foi uma das homenageadas durante a abertura das Olimpíadas de Tóquio, nesta sexta-feira (23/7). Logo no inicio da cerimônia, um jogo de luzes com feixes vermelhos fez referência ao trabalho da artista.



homenagem a artista japonesa na abertura das Olimpíadas (foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP)

Talvez você não a conheça por nome, mas provavelmente pode ter sido uma das milhares de pessoas que visitaram a exposição do trabalho de Yayoi Kusama no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em 2014. Promovida pelo Instituto Tomie Ohtake, a exposição bateu recorde de visitas, com mais de 470 mil pessoas entre 19 de fevereiro e 19 de abril.

Com um trabalho marcado pelo uso de bolinhas e experiências imersivas, Kusama, 92 anos, é uma das artistas que mais vende no mundo. Sua arte muitas vezes é associada à esquizofrenia. Há 30 anos ela vive em uma instituição psiquiátrica devido ao transtorno.

Nas redes sociais, muitas pessoas lembraram de quando puderam conferir o trabalho dela no Brasil.

Lembrei da exposição da Yayoi Kusama no CCBB quando ainda estava no fundamental, foi por tudo #Tokyo2020 — Junimores (@Jr__Ramos) July 23, 2021

A arte da Yayoi Kusama na abertura das olimpiadas . Já tive a oportunidade de ver uma exposiçao dela e foi uma das coisas mais lindas que ja vi. pic.twitter.com/XX9GSZlOuj — (@PriscilaSays) July 23, 2021

caralho fizeram refs a vários artistas japoneses, inclusive a yayoi kusama, que eu amo demaaaaais da conta! #Olympics — preta ||-// (@bluepantherrr) July 23, 2021