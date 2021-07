VO Victória Olímpio

A atriz Tatá Werneck se surpreendeu e comemorou nas redes sociais após descobrir que foi citada no The voice Portugal. Apesar de ter sido há alguns meses, a humorista brasileira só descobriu na manhã desta sexta-feira (23/7) que, no episódio, a cantora e jurada Marisa Liz afirma o quanto ela é engraçada, além de citar uma frase já usada por Tatá.

"Ela era muito engraçada... Como ela se chama? Tatá Werneck. Ela diz que tu se apaixona por aquelas pessoas que são aquelas malucas. Você vai andar na rua, se depara com uma maluca e nunca mais se livra dela", diz Marisa, durante conversa com a participante.

A Marisa citando a @Tatawerneck no the voice Portugal foi tudo...eu daria tudo pra um encontro dessas duas no Lady Night ??????





No Twitter, uma fã marcou Tatá no registro do momento e ainda sugeriu que ela chamasse Marisa para o Lady night, programa da Multishow apresentado pela humorista. "Fui citada no The voice Portugal. Chupa The voice Holanda", brincou nos comentários.