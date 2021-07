Kevin Hart recusa viagem espacial: "Não posso ficar brincando no espaço"

VO Victória Olímpio

(crédito: Kevin Hart/Instagram/Reprodução)

Kevin Hart, conhecido por participar do filme Paternidade, da Netflix, revelou que recusou convite para viajar ao espaço. Durante programa de rádio Straight from the Hart, o ator contou que a proposta seria para que uma celebridade filmasse todo o processo da viagem.

"Eles queriam documentar minha experiência, do início ao fim. Era tipo 30, 45 dias com uma equipe e uma viagem de 1h30 a 90 minutos", disse. O artista contou ainda que não chegou a ouvir as propostas de valores para a grande expedição.

"Eu falei: 'eu gostaria de saber os números de viagens ao espaço que foram bem-sucedidas e os números das que não foram. Quais os dados de sucesso comparado aos de fracasso? Esse foi o meu motivo [para não aceitar o convite]. O número é muito próximo", contou.

O ator falou ainda que um dos motivos de não ter aceitado é por ter que cuidar dos quatro filhos: Heaven, 16 anos, Hendrix, 13, Kenzo, 3, e Kaori, 9 meses. "Neste momento, quando se tem filhos pequenos, eu não posso ficar zoando pelo espaço", concluiu.