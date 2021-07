Cesar MC lança single do novo álbum "Dai a Cesar o que é de Cesar"

VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação)

Prestes a lançar um novo álbum, o rapper Cesar MC decidiu dar uma prévia e lançou o single Eu precisava voltar com a folhinha. A música faz referência a um dos prêmios recebidos pelo vencedor das batalhas de rap, a 'folhinha', um papel com o chaveamento de todas as duplas que disputaram na noite. O valor do prêmio é simbólico, mas cresceu dentro da cultura das batalhas.

O single é uma carta-canção sobre toda a trajetória do artista e mostra onde ele quer estar: “No fundo, as batalhas eram o lugar onde eu vencia as minhas guerras internas”. Intitulado como Dai a Cesar o que é de Cesar, o álbum está previsto para ser lançado em agosto.

Cesar é morador do Morro do Quadrado, em Vitória (Espírito Santo), e começou a carreira nas batalhas de rima da área. Conquistou o bi campeonato estadual nos anos 2016 e 2017, quando também foi campeão do Duelo Nacional de MC’s. A trajetória do jovem se cruza com a história do rap na internet, com os vídeos das batalhas de rima alcançando milhares de pessoas pelo Brasil.

Em 2018, o artista decidiu apostar na carreira musical e alcançou números surpreendentes. Quem tem boca vaia Roma, primeiro lançamento, ultrapassa 15 milhões de reproduções (YouTube e Spotify), seguido por Minha última letra, com 30 milhões, e Canção infantil, que é o maior sucesso solo, com 65 milhões de reproduções. Cesar também participa de cyphers importantes, como Poesia acústica e Você não ama ninguém.