Gusttavo Lima muda o visual e é comparado com Eduardo Costa

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Gusttavo Lima/Instagram/Reprodução)

Gusttavo Lima acordou animado nesta sexta-feira (23/07) e postou uma selfie no Instagram. "Bom dia, bebê", escreveu o cantor na legenda da imagem, onde é possível observar que ele abandonou o cabelo curto e adotou os fios longos.

Entretanto, o novo visual não fez sucesso nas redes sociais. Os fãs parecem não ter gostado muito do novo cabelo do embaixador e chegaram a pedir para que Gusttavo cortasse os fios e até compará-lo com Eduardo Costa.

“Eduardo Costa, é você?”, questionaram vários seguidores. "Cê tá andando muito com Eduardo Costa", afirmou outro. "Eduardo Costa tá diferente", brincou um terceiro. "Que cabelo é esse meu filho? Você é bonito demais pra andar assim", comentou outra internauta. “Gusttavo conseguiu estragar sua beleza com esse cabelo”, lamentou uma seguidora. “Bora cortar o cabelinho meu anjo?”, pediu uma admiradora. “Pegada Rapunzel”, disparou outro.