Bombou na semana dos famosos: sertanejos com novos looks, BFFs e golpe

RN Ronayre Nunes

É hora de investigar o que essa parcela tão seleta da nossa sociedade andou aprontando - (crédito: Reprodução/Instagram/@gusttavolima — Reprodução/Instagram/@neymarjr — Reprodução/Redes Sociais/@yasminbrunet1)

Mais um sábado no horizonte, e a regra é clara: chegou o findi, chegou mais uma rodada das boas e suculentas fofoquinhas dos famosos. O Destaque Pop preparou um buffet para você não passar fome de mexerico. Teve (muita) gente trocando de look, sendo amigo no Insta, sofrendo golpe e até voltando à ativa. Se liga:



Novos rumos

Por uma postagem no Insta, Dudu Azevedo anunciou para os fãs que está de saída da Record TV. O ator fez um baita textão para deixar claro que o fim do relacionamento com a emissora foi pacífico.

BFFs

Neymar e Juliette deram uma sacudida no Insta, na última quinta-feira (22/7), ao postarem cliques juntinhos. A dupla brincou com um óculos e encheu os seguidores de esperanças.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por NJ 10 ???????? (@neymarjr)

Logan Roy brasileiro

Silvio Santos está de volta ao SBT. Após quase dois anos longe da emissora devido à pandemia, o apresentador marcou presença para gravar o tradicional Roda a Roda, nesta sexta-feira (23/7).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

Novo look

Gusttavo Lima acordou animado nesta sexta-feira (23/07) e postou uma selfie no Instagram. "Bom dia, bebê", escreveu o cantor na legenda da imagem. Até aí tudo bem, a surpresa mesmo ficou com o novo look do sertanejo, que saiu do “boy academia” a acertou em cheio o “Eduardo Costa dente Colgate”, pelo menos segundo os comentários dos seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ???? Gusttavo Lima ???? (@gusttavolima)

Fofocas e unfollow

Por uma desatenção, Ronan Souza, o noivo da Pocah, acabou bloqueando a funkeira no Insta na última quarta-feira (21/7). O unfollow acabou gerando uma chuva de boatos sobre o fim do — badalado — relacionamento da dupla. Mas logo eles foram a público brincar com a situação e assegurar que está tudo bem. "Mas foi bom eu ver o quanto tem gente que torce contra... Vou redobrar minhas orações!”, desabou Pocah.

mas foi bom eu ver o quanto tem gente que torce contra.. vou redobrar minhas orações! ???? — MUITO PRAZER, POCAH ???? (@Pocah) July 21, 2021

Novo velho rosto



Na última quarta-feira (21/7), Lucas Lucco comemorou nas redes sociais a reversão total da harmonia facial que havia feito ainda no começo do ano. Quem lê esta humilde coluna deve se lembrar que o cantor não estava satisfeito com o resultado e que não estava se reconhecendo. Ainda na clínica, ele contou sobre a retirada do produto que havia sido implantado: “A gente tirou 100% do produto que tinha. E agora a gente só vai fazer uns ajustes".

Coelho

Tentando ser o heterozão da turma, Eduardo Costa foi a público comentar sobre o vício em sexo. “Eu gosto tanto de sexo quanto eu gosto de cantar. Eu gosto de mulher, eu gosto de transar, eu gosto de sexo demais. Se eu pudesse, ficava o dia inteiro fod*nd*, mas eu gosto demais! Tenho problema com isso, rapaz, eu faço umas quinze vezes por semana, eu tô falando sério". O sertanejo ainda pontuou que ainda faz tratamento para tentar “dar uma segurada”.

Golpe

Yasmin Brunet parece estar passando por momentos difíceis. Depois de não poder embarcar com o marido, Gabriel Medina, para Tóquio, a moça ainda caiu no golpe do aplicativo de entrega. O entregador acabou passando um valor maior depois de um cancelamento, e a loira ficou com um considerável prejú: “Você acredita que o cara me roubou R$ 7,9 mil? Eu fiquei em choque quando a mulher (do cartão) falou que tinha passado R$ 7,9 mil".

Emocionado



Guilherme Mussi, suposto namorado de Marina Ruy Barbosa, revelou que pode deixar a política no ano que vem, de acordo com as informações da coluna Retratos da vida, do jornal Extra. O político teria contado para amigos próximos que este é o seu "relacionamento definitivo". A pretensão do emocionado seria construir uma família ao lado da atriz.

De volta

Depois de se afastar da TV por conta da covid-19, Ana Maria Braga voltou para o Mais você. A apresentadora foi infectada no início do mês, apesar de ter recebido as duas doses da vacina há alguns meses. Ela revelou que foram dias de apreensão e muito susto até conseguir se curar.